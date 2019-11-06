В ОБСЕ заявили, что конференция по свободе СМИ показала интерес российских журналистов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Конференция "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий" показала заинтересованность российского профессионального журналистского сообщества в обмене мнениями и дискуссии. Об этом во вторник заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, подводя итоги форума.

"Эта встреча, эта конференция показала, что СМИ заинтересованы в обмене мнениями и готовы обсуждать стоящие перед ними вопросы", - отметил он.

По словам представителя ОБСЕ, "сегодняшняя конференция показала, насколько важна информация и как высоко ее значение в обществе". Он добавил, что вопросы работы с информацией особенно важны в настоящий момент, когда медиасообщество переживает глобальные изменения, связанные с массовым распространением технологий и возможностей для передачи информации в различных форматах.

Дезир отметил, что интерес к конференции проявили не только представители журналистского сообщества, но и властей. "Здесь присутствовал председатель комитета Госдумы [по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин], он внимательно слушал представленные здесь мнения и взгляды", - отметил он.

"Я хотел бы, чтобы эта конференция стала для нас началом дальнейшей работы по улучшению законодательства в области СМИ, обеспечению безопасности и условий работы в медиасфере. Я надеюсь, мы встретимся вновь: или в Вене, где мы проведем конференцию для всех стран - членов ОБСЕ, или в следующем году в Москве", - подытожил представитель ОБСЕ.