Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ОБСЕ заявили, что конференция по свободе СМИ показала интерес российских журналистов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир отметил, что интерес к конференции проявили не только представители журналистского сообщества, но и властей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Конференция "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий" показала заинтересованность российского профессионального журналистского сообщества в обмене мнениями и дискуссии. Об этом во вторник заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, подводя итоги форума.

"Эта встреча, эта конференция показала, что СМИ заинтересованы в обмене мнениями и готовы обсуждать стоящие перед ними вопросы", - отметил он.

По словам представителя ОБСЕ, "сегодняшняя конференция показала, насколько важна информация и как высоко ее значение в обществе". Он добавил, что вопросы работы с информацией особенно важны в настоящий момент, когда медиасообщество переживает глобальные изменения, связанные с массовым распространением технологий и возможностей для передачи информации в различных форматах.

Дезир отметил, что интерес к конференции проявили не только представители журналистского сообщества, но и властей. "Здесь присутствовал председатель комитета Госдумы [по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин], он внимательно слушал представленные здесь мнения и взгляды", - отметил он.

"Я хотел бы, чтобы эта конференция стала для нас началом дальнейшей работы по улучшению законодательства в области СМИ, обеспечению безопасности и условий работы в медиасфере. Я надеюсь, мы встретимся вновь: или в Вене, где мы проведем конференцию для всех стран - членов ОБСЕ, или в следующем году в Москве", - подытожил представитель ОБСЕ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Избитая сверстниками в детсаду Ярославля девочка будет ходить в другое учреждение
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин сообщил, что в учреждении не соблюдались методики и стандарты работы дошкольной образовательной организации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС