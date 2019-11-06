Военные медики из 37 стран соберутся на международной конференции в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Военные врачи и курсанты медицинских военных учебных заведений из 37 стран мира приедут на профильную международную конференцию "Седьмые Волконские чтения", которая пройдет в Санкт-Петербурге с 7 по 9 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа.

"В Санкт-Петербурге с 7 по 9 ноября пройдет международная конференция "Седьмые Волконские чтения", в которой примут участие военнослужащие армий 37 стран", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили ТАСС в округе, в Петербург приедут военные медики из Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Мозамбика, Монголии, Палестины, Руанды, Турции и других государств.

Делегаты конференции поделятся друг с другом опытом оказания медицинской помощи военным во время конфликтов и в мирное время, а также так называемые медико-географические факторы - влияние природных, хозяйственных и социальных условий в различных странах на процесс оказания медпомощи военным.

Кроме того, в ее программу также входят посещение памятника-обелиска начальнику Генерального и Главного штаба Русской императорской армии генерал-фельдмаршалу Петру Волконскому. Также ее делегаты примут участие в традиционном городском мероприятии - полуденном выстреле из пушки с бастиона Петропавловской крепости, который будет посвящен конференции.

Заседания пройдет на площадках Эрмитажа, Военно-медицинской академии имени Сергея Кирова и в Константиновском дворце. Организатором конференции является военная историческая библиотека Генерального штаба российской армии.