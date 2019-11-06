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Реконструкцию оборонительного вала XVII века в Пензе завершат к сентябрю 2020 года

Работы по реконструкции вала начались этой весной

ПЕНЗА, 6 ноября. /ТАСС/. Реконструкцию сохранившейся части оборонительного вала XVII века, который находится в центре Пензы, планируется завершить в 2020 году. Об этом сообщил журналистам в среду вице-мэр Пензы Магомед Агамагомедов.

Части оборонительного вала, который защищал город-крепость Пензу в XVII - XVIII веках, в 1980 году включили в мемориальный комплекс. В него также входят пушка-мортира, набатная башня, памятник первопоселенцу. В 2017 году губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил создать проход, связывающий улицу Кирова, на которой находится вал, и восстанавливаемый Спасский кафедральный собор. Работы по реконструкции вала начались весной 2019 года после археологических изысканий на этом месте.

"Мы в этом году полностью завершим капитальный ремонт мортиры, устройство подпорных стенок, лестницы, установим опоры освещения, отсыпем склон черноземом. [Работы завершатся] в следующем году, к 1 сентября", - отметил Агамагомедов.

По его словам, в 2020 году реконструируют здание по ул. Белинского, которое примыкает с одной из сторон к оборонительному валу. "В рамках реконструкции этого здания будет благоустроена территория, и нам надо состыковать график работ, чтобы сделать все в комплексе", - добавил вице-мэр.

Теги
РоссияПензенская область
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