Мосгорсуд ликвидировал "Центр содействия малочисленным народам Севера" по иску Минюста

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд решил ликвидировать общественную организацию "Центр содействия коренным малочисленным народам Севера", удовлетворив соответствующий административный иск Минюста. Об этом ТАСС сообщили в четверг в суде.

"Мосгорсуд принял решение удовлетворить административный иск Министерства юстиции с требованием ликвидировать данную общественную организацию", - сообщили ТАСС в суде.

Как сказано на сайте организации, "Центр" был создан как часть канадско-российского проекта по "институционному строительству коренных народов Севера РФ". Его создали Инуитская Циркумполярная Конференция (ICC - Канада) и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (АКМНС). В 2015 году "Центр Содействия Коренным Малочисленным Народам Севера" внесли в список "иностранных агентов", однако, через некоторое время удалили оттуда, так как организация отказалась от иностранного финансирования.