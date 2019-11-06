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Мосгорсуд ликвидировал "Центр содействия малочисленным народам Севера" по иску Минюста

В 2015 году организацию внесли в список "иностранных агентов", однако, через некоторое время удалили оттуда, так как центр отказался от иностранного финансирования

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд решил ликвидировать общественную организацию "Центр содействия коренным малочисленным народам Севера", удовлетворив соответствующий административный иск Минюста. Об этом ТАСС сообщили в четверг в суде.

"Мосгорсуд принял решение удовлетворить административный иск Министерства юстиции с требованием ликвидировать данную общественную организацию", - сообщили ТАСС в суде.

Как сказано на сайте организации, "Центр" был создан как часть канадско-российского проекта по "институционному строительству коренных народов Севера РФ". Его создали Инуитская Циркумполярная Конференция (ICC - Канада) и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (АКМНС). В 2015 году "Центр Содействия Коренным Малочисленным Народам Севера" внесли в список "иностранных агентов", однако, через некоторое время удалили оттуда, так как организация отказалась от иностранного финансирования.

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