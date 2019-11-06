Главный судмедэксперт Подмосковья уволился со своего поста

"Уволился он с 1 ноября, и это никак не связано ни с какими "громкими" делами. Кто будет вместо него - пока решения нет", - сказал собеседник агентства. Ранее РБК сообщило, что источники связывают увольнение Клевно с так называемым "делом о пьяном мальчике". Однако он сказал РБК, что написал заявление об увольнении с должности начальника бюро по собственному желанию из-за выхода на пенсию, при этом опроверг информацию о связи увольнения с "делом пьяного мальчика".

Как сообщал ранее ТАСС, в апреле 2017 года в подмосковной Балашихе получила широкую огласку гибель шестилетнего мальчика под колесами машины. После ДТП эксперт выявил в крови ребенка алкоголь.

Как сказано на персональном сайте Клевно, он работал в структуре государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы" с 2009 года. В целом в системе здравоохранения - с 1980 года в должности ассистента, с 1986 года - доцента, с 1992 года - профессора кафедры судебной медицины Алтайского государственного медицинского университета. С 2003 года занял должность заместителя директора по науке, а в период с 2004 по 2009 год - директора Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Минздрава России.