Члена Либертарианской партии Светова допросили в СК в качестве свидетеля

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Следователи СК России допросили члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова в качестве свидетеля. Об этом ТАСС в среду сообщил зампредседателя партии Ярослав Конвей.

"В настоящий момент допрос в Следственном комитете завершен. Михаил допрошен в качестве свидетеля", - сказал собеседник агентства.

Конвей отметил, что не владеет информацией по какой статье возбуждено уголовное дело.

В среду председатель Либертарианской партии Сергей Бойко сообщил, что Светов вызван на допрос в Следственный комитет, не уточнив ни в рамках какого дела это произошло, ни времени проведения допроса. Позже пресс-секретарь партии Александр Гуд заявил, что у политика правоохранители проводят обыск. Также отмечалось, что возбуждено уголовное дело по факту публикации поста в Instagram Светова в 2012 году, без уточнения подробностей.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.