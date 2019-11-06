В Минздраве Иордании рассказали о состоянии раненых при нападении туристов

КАИР, 6 ноября. /ТАСС/. Врачам удалось стабилизировать состояние тяжело пострадавших во время вооруженного нападения в иорданском городе Джараш, угрозы их жизни нет. Об этом сообщило в среду Министерство здравоохранения королевства, передает информационное агентство Petra.

"Состояние двух наиболее пострадавших стабильно, - рассказал министр Саад Джабер. - Иорданский гид-переводчик, получивший ранение в живот, был прооперирован, раненный в спину мексиканский турист находится под наблюдением врачей, их жизни вне опасности".

По последним официальным данным, всего нападению подверглись восемь человек - трое мексиканцев, гражданин Швейцарии и четверо подданных Иордании. Глава МИД Хашимитского королевства Айман Сафади, по информации агентства Petra, позвонил своим коллегам в Швейцарии и Мексике и проинформировал о случившемся, заверив их, что всем пострадавшим оказана оперативная медицинская помощь.

В среду вооруженный ножом человек атаковал группу иностранцев, а также гида-переводчика во время их экскурсии по римским развалинам. Были также ранены подоспевший на помощь сотрудник полиции и еще несколько человек. Преступника удалось задержать. Начато расследование происшествия. Полиция пытается установить мотивы поступка злоумышленника.

Расположенный на севере Иордании Джараш является одной из туристических достопримечательностей королевства. Там находятся развалины античной Герасы, которая входила в Десятиградие (так называемый Декаполис) и была важным торговым центром Римской империи. Город был разрушен сильным землетрясением в 749 году. Руины Джараша были обнаружены немецким востоковедом Ульрихом Зетценом в 1806 году.