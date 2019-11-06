В Тель-Авиве прошла конференция, посвященная 90-летию со дня рождения Примакова

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Научная конференция, посвященная 90-летию со дня рождения Евгения Примакова (1929-2015), состоялась в среду в Университете Тель-Авива. В ней приняли участие заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, российские и израильские дипломаты и ученые, профессура, депутаты Кнессета (парламента Израиля), бывшие главы израильских спецслужб, журналисты из обеих стран.

"Евгений Максимович Примаков - отец-основатель нашей современной ближневосточной политики. Это удивительный талант, человек, который эталонно руководил важнейшими организациями, руководил правительством, службами, министерством иностранных дел. Его ближневосточный опыт на разных этапах, я думаю, будет изучаться по учебникам. Он встречался со многими деятелями, возглавлявшими Государство Израиль и составляющими на сегодня славу, историю этого государства, еще когда не было официальных дипломатических отношений между Советским Союзом и этим государством", - рассказал Рябков российским журналистам.

По словам заместителя главы МИД РФ, Примаков - "первопроходец во многих смыслах". "Подход, системный анализ, концепция многополярности, подход к внешнеполитическим темам не как к абстрактным сюжетами, а как к синтезу практики и теории - это все его наследие, поэтому памятник, который недавно был открыт на Смоленской площади перед зданием МИД, - это символ и напоминание нам всем, как нужно работать, по крайней мере к чему нужно стремиться. Евгений Максимович - это звезда недосягаемая, таким он останется для всех дипломатов независимо, работают ли они на ближневосточном направлении, или где-то еще", - подчеркнул Рябков.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов отметил, что "все, кто соприкасался с Евгением Максимовичем, получили огромную школу". "Еще в середине 90-х годов [прошлого века] он предугадывал развитие событий, которое было не всем очевидно, не всем понятно. Речь идет о многополярности мира, о построении международных отношений с учетом законных интересов всех государств, речь идет о том, чтобы отстаивание национальных интересов было краеугольным камнем внешней политики России", - сказал Викторов российским журналистам. "Роль его [Примакова] огромна", - добавил он.