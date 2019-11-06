Представитель Зеленского в кабмине Герус и экс-депутат Рады Ляшко подрались в аэропорту

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Бывший депутат Верховной рады восьмого созыва, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и представитель президента Украины в правительстве страны, глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус подрались в аэропорту Борисполь. Как сообщил Герус в Facebook, Ляшко прибыл в аэропорт, чтобы высказать ему претензии в связи с возобновлением импорта электроэнергии из РФ.

"Сегодня известный защитник бизнеса [Рината] Ахметова, забытый всеми Ляшко меня ожидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию. Конечно, претензия Ляшко - это импорт электроэнергии (из РФ)", - сообщил он. Герус опубликовал фотографию, на которой он изображен с разорванной рубашкой. Позже в Youtube-канале пользователь Алексей Малютин опубликовал видеоролик, в котором запечатлен фрагмент словесной перепалки и драки между Герусом и Ляшко.