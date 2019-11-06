Минобрнауки разработает новые правила распределения бюджетных мест

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема, новую модель планируется применить в 2021-2022 учебном году. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

Президент России Владимир Путин ранее раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова за противоречивые правила распределения бюджетных мест в магистратуре.

"Минобрнауки России сообщает, что на данный момент ведутся работы по совершенствованию методики распределения контрольных цифр приема. В совершенствовании модели принимают участие федеральные органы исполнительной власти, различные ассоциации, а также ведущие вузы РФ", - сообщил представитель пресс-службы.

Новую модель планируется применить к конкурсу по распределению контрольных цифр приема на 2021-2022 учебный год. По итогам президенту будет направлен соответствующий доклад, добавили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что планируемые изменения дают вузам в субъектах РФ возможность увеличить контрольные цифры приема в предстоящих конкурсах.

Новая модель в отличие от действующей, пояснили в министерстве, нацелена "на обеспечение спроса субъектов РФ на рабочую силу, а не на потребности образовательных организаций, находящихся на территориях соответствующих регионов".