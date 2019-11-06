CNBC: власти Калифорнии начали расследование сбора данных пользователей Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Прокуратура американского штата Калифорния потребовала от компании Facebook предоставить документы в рамках расследования обстоятельств сбора личных данных пользователей одноименной социальной сети. Об этом сообщила в среду телекомпания CNBC со ссылкой на материалы Высшего суда округа Сан-Франциско.

По ее информации, заявление подано в суд генеральным прокурором Калифорнии Хавьером Бесерой. В материалах суда говорится о том, что руководство компании на протяжении 18 месяцев не предоставляло запрашиваемую властями штата документацию о разработчиках и других лицах, имевших доступ к данным пользователей, а также изменениям в настройках безопасности социальной сети. Телекомпания подчеркивает, что таким образом подтвердилась информация о том, что власти штата проводят собственное расследование деятельности Facebook, якобы способствовавшей сбору личных данных пользователей британской компанией Cambridge Analytica.

Компания Facebook ранее уже неоднократно подвергалась жесткой критике и несла финансовые потери из-за того, что нарушала правила сбора и хранения данных пользователей. К примеру, в конце июля ее на $5 млрд оштрафовала после продолжительного расследования Федеральная торговая комиссия (ФТК).

Регулятор начал разбирательство после того, как в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей социальной сети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.

Главе Facebook Марку Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей в том, что впредь в соцсети будут бережнее обращаться с персональной информацией.