NYT: экс-сотрудников Twitter обвинили в передаче Эр-Рияду данных о пользователях

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции США предъявило обвинения двум бывшим сотрудникам соцсети Twitter в передаче властям Саудовской Аравии информации о пользователях. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета The New York Times.

Исковое заявление поступило в суд в Сан-Франциско (штат Калифорния). Как следует из документа, обвинения предъявлены Ахмеду Абуаммо и Али аль-Забараху. Первый является гражданином США, второй - подданным Саудовской Аравии. Оба ранее работали в Twitter. В Минюсте США полагают, что они передавали личные данные пользователей соцсети властям королевства. Речь идет о лицах, которые выступали с критикой в отношении Эр-Рияда.

Власти США считают, что Абуаммо и аль-Забарах получили от представителей королевства тысячи долларов и ценные вещи. Средства поступали на тайные банковские счета.

Как отмечает издание, Минюст США также предъявил обвинения подданному Саудовской Аравии Ахмеду аль-Мутаири. Он ранее работал в некой американской компании, которая занималась маркетингом в социальных сетях. Аль-Мутаири также якобы выполнял задания властей королевства.