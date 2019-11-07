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Кризис на Украине

МЧС РФ направило очередную колонну с гуманитарной помощью жителям Донбасса

Грузовики везут партию гумпомощи общим весом около 600 т

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. МЧС России отправило очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Автомобильная колонна МЧС России рано утром вышла из Донского спасательного центра в Ростовской области и направилась в сторону границы", - сообщили в министерстве.

В этот раз грузовики 90-го гуманитарного конвоя МЧС России везут партию гуманитарной помощи общим весом около 600 т. "Гуманитарный конвой доставит партию детских продуктовых наборов в Луганск и Донецк", - сообщили в МЧС РФ.

Колонна автомобилей МЧС России проследует к границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", пройдет необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов, а затем направится к пунктам разгрузки в Донецк и Луганск. В четверг вечером колонна вернется в Донской спасцентр.

МЧС России с 2014 года направляет жителям Донецкой и Луганской областей гуманитарную помощь: продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. В общей сложности жителям Донбасса было доставлено более 80 тыс. т грузов гуманитарной помощи.

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