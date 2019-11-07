Дипломаты России в Японии почтили память Рихарда Зорге в годовщину его казни

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Памятная церемония по случаю годовщины казни легендарного советского разведчика Рихарда Зорге состоялась в четверг в Японии. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Японии.

В церемонии, которая прошла на кладбище Тама в юго-западном предместье японской столицы, приняли участие сотрудники российского дипломатического представительства, ученики школы при посольстве, представители военного атташата и члены русскоязычной диаспоры, проживающие в Японии.

По заданию советской военной разведки германский коммунист Рихард Зорге прибыл в Японию в 1933 году и создал крайне эффективную сеть сбора информации. Он пользовался полным доверием посольства гитлеровской Германии в Токио, сумел наладить получение секретных сведений из высших кругов японских властей.

Под своими позывными "Рамзай" и "Инсон" он, в частности, одним из первых сообщил о примерном времени готовившегося нападения гитлеровской Германии на СССР. Еще большую ценность имели переданные им сведения о том, что Япония не вступит в войну против Советского Союза в 1941 году. По мнению историков, это внесло немалый вклад в победу под Москвой.

Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов он был приговорен к смертной казни через повешение, которая состоялась 7 ноября 1944 года. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.