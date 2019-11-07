Роспотребнадзор проводит бесплатную диагностику диабета с 14 по 17 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Жители России смогут пройти бесплатную диагностику диабета с 14 по 17 ноября в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу". Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

"К Всемирному дню борьбы с диабетом Центр молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора запускает акцию "Диабет: знаю, контролирую, живу", в рамках которой каждый желающий сможет с 14 по 17 ноября бесплатно сдать анализ на диабет", - говорится в сообщении.

Для прохождения бесплатной диагностики на сайте Центра молекулярной диагностики (CMD) необходимо пройти тест, который позволит оценить степень риска развития сахарного диабета второго типа. По итогам теста будет выдан промокод, который предоставляет стопроцентную скидку на скрининговое исследование для диагностики диабета и контроля уровня сахара крови. Пройти бесплатное исследование жители России смогут во всех медицинских офисах CMD и медицинских учреждениях партнеров Центра молекулярной диагностики.

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября под эгидой ООН. Выделяют несколько видов диабета. Первый тип - инсулинозависимый, когда для выживания человеку необходимо делать инъекции гормона. При диабете второго типа - инсулинонезависимом - организм не может правильно использовать вырабатываемый инсулин, что зачастую является следствием избыточного веса и отсутствия физической активности. Существует также гестационный диабет, который развивается у женщин во время беременности. Врачи заявляют о необходимости ранней диагностики заболевания, наиболее простым видом которой является анализ крови на содержание глюкозы.