Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опрос: треть россиян не высыпаются из-за сверхурочной работы и учебы

Согласно результатам исследования, проведенного НАФИ, работодатели несут издержки за неэффективность невыспавшихся сотрудников в среднем по 198 млрд рублей в месяц

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Почти половина опрошенных (47%) работающих россиян не высыпаются в будние дни, треть из них (32%) не высыпаются по причине переработок или учебы. Работодатели несут издержки за неэффективность невыспавшихся сотрудников в среднем по 198 млрд рублей в месяц в России, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Среди россиян, имеющих постоянную работу, почти половина (47%) признались, что в рабочие дни не высыпаются, эта доля практически не менялась на протяжении последних лет. Основной причиной недосыпания остается необходимость сверхурочной работы или учебы. Доля невысыпающихся по этой причине составила 32%", - говорится в исследовании. Отмечается, что в 2018 году не высыпалось из-за переработок и учебы 39%, в 2017 - 30%.

Эксперты НАФИ проанализировали, что в среднем работающий россиянин, имеющий сложности с режимом труда и отдыха, оценивает свою эффективность в 70% в 2019 году (в 2018 году - 75%, в 2017 году - 80%). "По сравнению с данными 2017-2018 годов россияне стали оценивать свою продуктивность в дни недосыпания ниже: в этом году только 23% ответили, что их продуктивность при нарушении режима сна все равно остается выше 80%. В 2018 году такой ответ дали 31%, в 2017 - 36%", - отмечают эксперты.

По данным НАФИ, с учетом численности работающих граждан (75,6 млн) и размера средних зарплат в регионах, переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников обходятся работодателям в среднем в 198 млрд рублей в месяц (174 млрд рублей в 2018 году), или 2,4 трлн в год по всей России.

При этом более четверти опрошенных (27%) не высыпается из-за домашнего досуга: просмотра телепередач, игр или чтения книг допоздна. Из-за проблем с здоровьем не высыпается каждый пятый (22%). Среди других причин недосыпании респонденты отметили наличие в семье маленького ребенка (15%), внешние раздражители, такие как шум, свет, некомфортная температура (8%), бытовые дела (4%).

Опрос проводился в октябре 2019 года среди 1600 человек из 52 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Эксперт: доступность агрокредитов сдерживает поток старообрядцев в Приморье
Сегодня по программе добровольного переселения соотечественников из других стран приехали свыше 100 староверов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС