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В музее Пушкина в Гурзуфе хотят создать мемориальную площадку

Ранее Владимир Путин поручил принять меры для восстановления этого музея

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма планируют создать мемориальную площадку на базе музея А. С. Пушкина в Гурзуфе для сохранения памяти о пребывании поэта в Крыму, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Министерства культуры Республики Крым.

Ранее Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку заявил, что будут приняты меры по восстановлению музея Пушкина в Гурзуфе.

"Учитывая высокую степень дотационности Республики Крым и необходимость проведения комплексных работ по созданию на базе музея А. С. Пушкина в Гурзуфе мемориальной площадки и особого культурного пространства, достойного памяти великого поэта и исследователей его жизни и творчества, инициатива президента РФ Владимира Путина, безусловно, архиважная и крайне своевременная", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 2014 года финансирование учреждения осуществлялось за счет госбюджета Украины и бюджета Автономной Республики Крым. Каких-либо первоочередных и ремонтно-реставрационных работ в музее не проводилось. В здании делали только косметический ремонт, чтобы поддерживать его в пригодном для экскурсионной работы состоянии.

В сообщении говорится, что в 2018-2019 годы проводились подготовительные мероприятия для комплексных ремонтно-реставрационных работ, подготовлено предварительное финансовое обоснование. По предварительным расчетам, на подготовку проектно-сметной и другой разрешительной документации для сохранения объекта культурного наследия "Дом, в котором жил А. С. Пушкин" (дом Ришелье) необходимо порядка 15 млн рублей.

Доступ упростят

Администрация музея также планирует установить публичный сервитут и кассовый пункт, чтобы сделать доступ посетителей на территорию музея проще. Сейчас, как пояснили в пресс-службе министерства, попасть на территорию можно через пропускной пункт санатория "Пушкино", на территории которого находится музей поэта. Для посещения музея утвержден график экскурсий, который корректируется в зависимости от сезона и количества заявок.

"В настоящее время достигнута договоренность об установлении публичного сервитута на непосредственно прилегающей к музею территории, а также запланировано оборудование кассового помещения для осуществления самостоятельного пропускного режима и более качественного обслуживания посетителей. Руководство санатория всесторонне оказывает поддержку и содействие в работе музея", - сообщает пресс-служба.

Крымское Лукоморье

Дом, в котором расположен музей, является самой старой европейской постройкой на Южном берегу Крыма. Его построил в течение 1808-1811 годов герцог Арман Дю Плесси де Ришелье. За свою необычную в то время архитектурную планировку гости дома окрестили его воздушным замком. В августе-сентябре 1820 года здесь жил Пушкин, прибывший в Крым с семьей героя Отечественной войны 1812 года генерала Раевского. Проведенные дни в Крыму поэт впоследствии вспоминал как "счастливейшие минуты жизни". Пушкин также называл Крым "колыбелью Онегина".

Рядом с музеем возвышается огромный платан, посаженный в годовщину смерти Пушкина в память о его пребывании в Гурзуфе. Сегодня можно не только побывать в доме, где гостил поэт, но и пройти по старым улочкам Гурзуфа, сохранившим черты средневекового поселка. По одной из версий исследователей творчества поэта, пушкинское Лукоморье находится именно на берегу Гурзуфского залива.

О музее

Музей открылся в 1989 году. С 2016 года он входит в состав государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым "Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник" и находится в сфере управления Минкультуры региона. Экспозиция располагается в шести залах и рассказывает о крымском периоде жизни поэта, поэтических произведениях, написанных под крымскими впечатлениями. В коллекции, насчитывающей более 2 тыс. предметов основного фонда и свыше 2 тыс. научно-вспомогательного, сосредоточены прижизненные издания Пушкина, рукописи поэта крымской тематики, воспроизведенные на бумаге пушкинского времени, переданные при создании музея из пушкинских музеев России, предметы обихода.

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