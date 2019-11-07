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В Роскачестве рассказали, как выбрать пуховик

В ведомстве посоветовали при его выборе обратить внимание на соотношение пера и пуха

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору пуховика, советуя в том числе обратить внимание на соотношение пера и пуха в нем. Об этом говорится в сообщении организации.

"При выборе пуховика <...> следует обратить внимание на соотношение пуха и пера, чем больше в утеплителе пера, тем пуховик, во-первых, холоднее, во-вторых, тяжелее. Кроме того, перо в десятки раз дешевле пуха, и это может позволить недобросовестным производителям экономить на производстве товара", - отмечается в сообщении.

Согласно рекомендациям экспертов, чтобы наполнитель не "гулял" по пуховику и не выбивался из него, изделие должно быть многослойным и правильно простеганным, а наполнитель - равномерно распределенным по поверхности куртки. Эксперты также отметили, что при стирке пух в куртках образует комки и потом долго сохнет, зато эти изделия менее объемные и более теплые, чем наполненные синтетикой.

В свою очередь, как отметили в Роскачестве, изделия с синтетическим наполнителем достаточно просты в уходе: их легко стирать и сушить, так как такие волокна минимально поглощают воду, наполнитель почти не перемещается внутри изделия и не сбивается в комки. При этом синтепоновые куртки и пальто не вызывают аллергию, поэтому эксперты советуют аллергикам избегать натуральных наполнителей.

В Роскачестве также убеждены, что тепловые свойства зимней верхней одежды помогает сохранять водо- и ветронепроницаемая ткань, а комфортное ощущение в куртке при перепадах температуры обеспечивает еще и воздухо- и паропроницаемость ткани, например мембранной или смесовой. Специалисты рекомендуют выбирать себе пуховик на размер больше, так как такую куртку удобнее носить и на ней с меньшей вероятностью сломаются кнопки и молнии.

В Роскачестве напомнили, что согласно законодательству, маркировка товаров должна содержать исчерпывающую информацию о производителе, изготовителе и поставщиках и импортерах.

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