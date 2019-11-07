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Марш на Красной площади в честь военного парада 1941 года. Видеотрансляция завершена

В параде принимают участие порядка 4 тыс. человек
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

На Красной площади проходит торжественный марш, посвященный 78-й годовщине военного парада 1941 года. Он включает историческую и театрализованную части, реконструирующие наиболее яркие события обороны Москвы.

В марше принимают участие порядка 4 тыс. человек, в том числе почетный караул трех видов Вооруженных сил РФ, сводный военный оркестр столичного гарнизона, кавалерийская группа в составе 60 всадников Президентского полка ФСО России, военнослужащие Минобороны (1-я танковая армия Западного военного округа), воспитанники Московского суворовского и Московского военного музыкального училищ, кадеты московских и федеральных учебных заведений.

Также в марше задействовали 40 боевых машин времен ВОВ. 

На парад приглашены около 7 тыс. гостей, в том числе, четверо участников военного парада 1941 года, 1,2 тыс. участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военной службы и правоохранительных органов.

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