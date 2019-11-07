Экс-депутат, избивший DJ Smash в Перми, выйдет из колонии по УДО

ПЕРМЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Нытвенский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии-поселения бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, избившего в 2018 году музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash). Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрели сегодня, вынесли постановление об удовлетворении его ходатайства. Он выйдет по УДО через десять дней с момента вручения копии постановления, сегодня копия будет вручена", - сказала собеседница агентства.

Драка, в которой пострадал Ширман, произошла 10 февраля 2018 года в пермском баре "Дом культуры". Через полгода суд признал Телепнева и его друга промоутера Сергея Ванкевича виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и приговорил к двум годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии-поселении. Позднее Телепнева признали виновным еще в одном преступлении, избиении студента, и добавили к сроку два месяца, сейчас экс-депутат находится в колонии-поселении в Оханском районе. В конце октября он попросил суд об УДО. Ванкевич в сентябре вышел из колонии после того, как суд изменил ему наказание в виде неотбытого срока на ограничение свободы.