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Девочка с родовой травмой из Башкирии отправится на лечение в Израиль в конце ноября

Руководитель автономной некоммерческой организации "Радуга добра" Регина Биргулиева уточнила, что билеты для ребенка будут доступны "ориентировочно в 20-х числах"

ТАСС, 7 ноября. Девочка из Башкирии, которую из-за родовой травмы не брали в детский сад, отправится на лечение в Израиль в конце ноября. Об этом сообщила в среду ТАСС руководитель автономной некоммерческой организации (АНО) "Радуга добра" Регина Биргулиева.

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"Билеты в Израиль, куда ребенка доставят на лечение, будут доступны в конце ноября, ориентировочно, в 20-х числах", - сказала она.

АНО "Радуга добра" сообщила в соцсетях о девочке, которая родилась с деформированным черепом и сросшимися пальцами рук и ног. Представители одного из благотворительных фондов Башкирии и совета по правам человека при главе республики сообщали, что ребенку не давали путевку в детский сад из-за того, что якобы она "будет пугать" детей. По данным детского омбудсмена республики Миланы Скоробогатовой, родители девочки не подавали заявление о приеме в детский сад, а значит, отказ получить не могли. Прокуратура проводит проверку о соблюдении прав ребенка.

Девочке окажут необходимую медицинскую помощь за счет республики, после чего она отправится в Израиль для продолжения лечения. Как рассказала Биргулиева, в Израиль она отправится вместе еще с одним ребенком. На лечение также направят годовалого мальчика, страдающего от патологии развития костей лица и неба. За ребенком необходим постоянный уход, он питается при помощи специальной трубки. Ему нужна операция, чтобы нормализовать жизненно важные функции.

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РоссияБашкортостан
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