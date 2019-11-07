Студенты-медики в Магадане первые в ДФО получили интерактивное анатомическое оборудование

ТАСС, 7 ноября. Магаданская область первая среди всех регионов Дальнего Востока получила уникальную российскую разработку в области медицины - интерактивный анатомический стол "Пирогов". С его помощью студенты могут в высоком качестве рассмотреть изображения каждого органа, отдельных мышц на уровне волокон, кровеносной системы и нервных окончаний, сообщает в четверг пресс-служба правительства Колымы.

Необходимость внедрения в учебный процесс современных технологий и цифровых образовательных инструментов обозначил в ежегодном Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин. Как сообщили ТАСС в правительстве Магаданской области, оборудование куплено за счет средств медицинского колледжа региона. Уникальность российской разработки заключается в том, что с ее помощью студенты-медики могут изучать 3D-модель человеческого тела в натуральную величину и с реалистичной текстурой. Огромный экран стола показывает изображения с высокой плотностью пикселей (16 тыс. точек) и распознает движение руки еще до момента касания стекла. Стол поддерживает четыре режима обучения: просмотр, сравнение, диагностику и проверку знаний.

"Материально-техническая база медицинского колледжа министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области пополнилась первым на Дальнем Востоке аппаратно-программным комплексом "Пирогов". Интерактивный учебник анатомии позволит повысить качество образования, а также уровень знаний студентов", - говорится в сообщении.

По информации правительства, стол "Пирогов" подходит для обучения по большинству специальностей колледжа: топографическая и патологическая анатомия, судебно-медицинская экспертиза, хирургия, офтальмология, стоматология, отоларингология и другие.

"Мы можем создавать тесты для студентов и транслировать их по сети. Также планируем разрабатывать программное обеспечение, что позволит расширить возможности стола "Пирогова" в части интерактивного изучения патологических процессов. Например, введя данные пациента после обследования можно показать, как в реальном времени работает тот или иной орган", - приводит пресс-служба слова руководителя медицинского колледжа Валерия Лошкарева.

Интерактивный анатомически стол "Пирогов" разработан самарской компания "АйТи-трейдер-софт" совместно с ведущими специалистами по анатомии - преподавателями российской высшей медицинской школы. Комплекс состоит из высокопроизводительного компьютера и плазменной панели с тактильным управлением и высокоточным разрешением, на которой демонстрируются 3D-модели анатомии человека, созданные российскими медиками.