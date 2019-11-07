Вернувшийся в Стокгольм российский паром продолжил круиз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Российский паром Princess Anastasia, на котором в среду вечером произошел сбой оборудования, вышел из порта Стокгольма и продолжил запланированный маршрут. Об этом свидетельствуют данные портала Marinetraffic.

В среду вечером в компании-судовладельце Moby SPL ТАСС сообщили, что недалеко от Стокгольма при выходе из порта на пароме произошел перезапуск генераторов, в связи с чем капитан судна принял решение вернуться в порт шведской столицы для проверки оборудования. При этом шведский телеканал SVT сообщил, что паром сел на мель недалеко от острова Лидингё вблизи Стокгольма. Судовладелец опроверг данную информацию, сообщив, что судно вернулось в порт своим ходом.

По данным портала, паром вышел из порта около 9:00 мск (7:00 по местному времени) и набрал скорость.

Как ТАСС сообщили в пресс-службе Moby SPL, после проверки технического состояния парома от местных властей было получено разрешение на выход. "Мы завершили все проверки и получили разрешение на выход из порта Стокгольма, паром вышел. В настоящий момент паром направляется в порт города Хельсинки, это следующая точка маршрута", - сказала представительница компании.

После проверки оборудования планировалось, что паром продолжит изначальный круизный маршрут: сначала зайдет в Хельсинки (Финляндия), а затем пойдет в Санкт-Петербург.

Princess Anastasia - пассажирский паром общей вместимостью 2500 мест. На борту 834 каюты и автомобильная палуба на 580 машин.

Компания Moby SPL - международный паромный оператор в Санкт-Петербурге, который был основан осенью 2016 года в результате слияния компании St. Peter Line и крупнейшего итальянского паромного оператора Moby S. p. A.

Moby SPL с апреля 2017 года выполняет регулярные круизы по маршрутам Санкт-Петербург - Хельсинки - Таллин - Стокгольм - Хельсинки - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Хельсинки - Санкт-Петербург.

В новость были внесены изменения (10:49 мск) — добавлен комментарий судовладельца.