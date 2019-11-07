Научный руководитель Гидрометцентра призвал не запугивать россиян "барической пилой"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что рассказы о "барической пиле", все чаще встречающиеся в СМИ, - это пугающая выдумка, при желании таких можно придумать очень много, но не стоит.

"Колебания давления - это постоянно существующая ситуация, причем совершенно нормальная. Но как только специалист придумывает что-то пугающее, это сразу подхватывается с большим удовольствием. А можно, знаете, еще какую придумать пилу? Психрометрическую. Никакого отношения к психике это не имеет, но звучит устрашающе. Психрометрия - это наука об измерении влажности, и вот влажность тоже имеет суточный ход. Но нельзя до бесконечности же использовать всякие страшилки", - сказал он, отметив, что термин "барическая пила" к метеорологии не имеет никакого отношения.

По словам Вильфанда, атмосферное давление должно меняться, подниматься и падать, так как происходит постоянное перемещение барических образований. Кроме того, влияние низкого или высокого атмосферного давления на самочувствие человека учеными до сих пор не доказано. С таким же успехом можно было придумать термин "термическая пила" и пугать людей сообщениями о ней, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

"Можно еще один термин придумать. Например, в Санкт-Петербурге и соседних областях мы прогнозируем, что завтра температура будет ниже нормы на 4-5 градусов. В таких случаях синоптики закрашивают эту территорию на прогностической и диагностической картах синим цветом. Можно ведь сказать, что данная территория посинела от холода?" - с иронией добавил он.

Вильфанд отметил, что о погоде следует рассказывать интересно, но без запугиваний и чрезмерной спекуляции яркими фразами, зачастую не имеющими отношения к метеорологии.