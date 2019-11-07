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Полиция эвакуирует мигрантов из нелегальных лагерей в Париже и пригороде

В операции задействованы около 600 сотрудников правоохранительных органов

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Французская полиция проводит в четверг утром операцию по эвакуации мигрантов из двух крупных лагерей, нелегально созданных на северо-востоке Парижа и в пригороде Сен-Дени. Об этом сообщил префект парижской полиции Дидье Лальман.

В операции задействованы около 600 сотрудников правоохранительных органов столицы. Согласно планам властей, из временных жилищ в течение дня планируется выселить до 1200 человек. Большинство из них - выходцы из Сомали, Афганистана и Чада.

Первые автобусы уже вывезли несколько сотен мигрантов в центры по приему беженцев и в гимназии, где они временно будут размещены. По данным представителей общественных ассоциаций, присутствующих на месте, операция проходит спокойно.

О намерении ликвидировать незаконные лагеря на северо-востоке Парижа и в Сен-Дени объявили в среду вечером префектуры парижской полиции и региона Иль-де-Франс. В свою очередь глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что власти страны планируют решить вопрос с незаконными лагерями до конца года.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп обнародовал пакет мер в области миграционной политики республики. По его словам, в ближайшее время будут введены ограничения по различным направлениям миграции, в том числе квоты на иностранных работников и отсрочка по предоставлению медицинской страховки приезжим. Филипп заявил, что власти намерены бороться со злоупотреблением правом на убежище и нелегальной миграцией.

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Франция
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