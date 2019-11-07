Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Памятник Ленину открыли в районном центре под Волгоградом

Коммунисты Кумылженского района отреставрировали скульптуру и установили ее на средства добровольцев и регионального отделения КПРФ

ВОЛГОГРАД, 7 ноября. /ТАСС/. Памятник Владимиру Ильичу Ленину открыли в четверг в станице Кумылженской - районном центре Кумылженского района Волгоградской области, это событие приурочили к 102-й годовщине Октябрьской революции, сообщил ТАСС депутат Волгоградской областной думы от КПРФ Валерий Могильный, принявший участие в открытии монумента.

 "Как и во многих райцентрах и поселках, этот памятник в советские времена стоял в станице Кумылженской. Во многих местах памятники остались, а этот убрали. Коммунисты района нашли его, отреставрировали, а местные власти выделили место в парке, где сегодня и состоялось торжественное открытие монумента",- рассказал депутат.

Он уточнил, что памятник Ленину с человеческий рост, он изготовлен из металлического сплава и установлен на постаменте. "Открытие памятника приурочено к 102-й годовщине Октябрьской революции. Его реставрация, покраска и установка организована исключительно на добровольные средства, собранные местными коммунистами, часть средств выделило региональное отделение КПРФ. К маю, думаю, благоустроим территорию вокруг памятника",- рассказал собеседник.

На юге Волгограда у шлюза Волго-Донского судоходного канала расположен признанный одним из самых высоких в мире 57-метровый памятник Ленину, он открыт в 1973 году. Сейчас монумент является объектом музея-заповедника "Сталинградская битва". В июне этого года заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков заявлял журналистам, что в ближайшие пять лет после окончания реставрации 85-метровой скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане памятник Ленину будет отреставрирован.

Теги
РоссияЛенин, Владимир ИльичВолгоградская область
Реклама на ТАСС
ФСБ сообщила о 2 тыс. жен и детей боевиков из России, прошедших горячие точки
По словам директора ФСБ Александра Бортникова, гуманитарные коридоры, по которым возвращаются жены, вдовы и дети боевиков, стали одним из каналов заброски диверсионно-террористических групп
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС