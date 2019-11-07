Памятник Ленину открыли в районном центре под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 7 ноября. /ТАСС/. Памятник Владимиру Ильичу Ленину открыли в четверг в станице Кумылженской - районном центре Кумылженского района Волгоградской области, это событие приурочили к 102-й годовщине Октябрьской революции, сообщил ТАСС депутат Волгоградской областной думы от КПРФ Валерий Могильный, принявший участие в открытии монумента.

"Как и во многих райцентрах и поселках, этот памятник в советские времена стоял в станице Кумылженской. Во многих местах памятники остались, а этот убрали. Коммунисты района нашли его, отреставрировали, а местные власти выделили место в парке, где сегодня и состоялось торжественное открытие монумента",- рассказал депутат.

Он уточнил, что памятник Ленину с человеческий рост, он изготовлен из металлического сплава и установлен на постаменте. "Открытие памятника приурочено к 102-й годовщине Октябрьской революции. Его реставрация, покраска и установка организована исключительно на добровольные средства, собранные местными коммунистами, часть средств выделило региональное отделение КПРФ. К маю, думаю, благоустроим территорию вокруг памятника",- рассказал собеседник.

На юге Волгограда у шлюза Волго-Донского судоходного канала расположен признанный одним из самых высоких в мире 57-метровый памятник Ленину, он открыт в 1973 году. Сейчас монумент является объектом музея-заповедника "Сталинградская битва". В июне этого года заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков заявлял журналистам, что в ближайшие пять лет после окончания реставрации 85-метровой скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане памятник Ленину будет отреставрирован.