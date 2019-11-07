Средняя зарплата врачей в России составила 79 тыс. рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций с высшим медицинским или фармацевтическим образованием составила 79 тыс. 75 рублей в январе-сентябре 2019 года. Самые высокие зарплаты у врачей Чукотского (187,9 тыс. рублей) и Ямало-Ненецкого (182,7 тыс. рублей) автономных округов, говорится в данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства.

Согласно информации Росстата, также высокие зарплаты получают врачи Ненецкого автономного округа - 166,7 тыс. рублей, Сахалинской области - 158 тыс., Магаданской области - 150 тыс. и Москвы - 142,4 тыс. Наиболее низкие зарплаты у врачей Ингушетии - 43,4 тыс. рублей, Северной Осетии - 44,7 тыс., Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии - по 45 тыс.

За аналогичный период 2018 года средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций с высшим медицинским или фармацевтическим образованием по России составила 73,6 тыс. рублей. Тогда наиболее высокие зарплаты получали врачи Чукотского - 182,3 тыс., Ямало-Ненецкого - 178,9 тыс. и Ненецкого автономных округов - 149,8 тыс. рублей. Наиболее низкие зарплаты у врачей были зафиксированы в Ингушетии - 40,6 тыс., Кабардино-Балкарии - 41,5 тыс. и Дагестане - 42,8 тыс. рублей.

В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тыс. рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тыс.