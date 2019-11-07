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Deutsche Welle настаивает, что встречи с главой пресс-центра МИД РФ не было

В медиакомпании отметили, что "у DW нет причины извиняться за объективную журналистскую работу своих корреспондентов и редакторов"

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Германская медиакомпания Deutsche Welle (DW) утверждает, что представитель ее московского офиса не встречался с руководителем пресс-центра МИД РФ. Об этом сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь DW Кристоф Юмпельт.

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"Здесь ошибается госпожа [официальный представитель МИД РФ Мария] Захарова. Мы хотели бы насчет этого прояснить: такой встречи не было", - отметил Юмпельт. "Кроме того, у DW нет причины извиняться за объективную журналистскую работу своих корреспондентов и редакторов", - отмечается в документе.

6 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что встреча руководителя пресс-центра МИД РФ с представителем московского офиса DW, о которой ранее говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, задокументирована. "Я знала, что это будет сюрприз для DW, но мы готовы", - сказала Захарова, комментируя слова представителя DW, пытавшегося опровергнуть заявление министра.

Ранее Лавров заявил, что представитель DW признал, что телеканал действовал некорректно при освещении летних несанкционированных протестов в Москве.

Теги
ГерманияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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