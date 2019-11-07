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Роскомнадзор намерен ввести ответственность за покупку персональных данных

Глава ведомства Александр Жаров выразил надежду, что Минкомсвязь России, Федеральное собрание поддержат эти инициативы
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ Александр Жаров Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ Александр Жаров
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор намерен ввести административную ответственность не только за незаконное распространение персональных данных, но и за приобретение таковых. Об этом сообщил в четверг глава ведомства Александр Жаров на конференции "Защита персональных данных".

"Готовим пакет предложений, направленных на регламентацию внутреннего контроля за обработкой персональных данных и установлением административной ответственности не только за распространение персональных данных, полученных незаконным путем, но и за их приобретение и последующее использование таких данных <...> Мы надеемся, что Минкомсвязь России, Федеральное собрание поддержат эти инициативы", - сказал он.

Теги
Жаров, Александр АлександровичРоссия
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