Роскомнадзор намерен ввести ответственность за покупку персональных данных

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор намерен ввести административную ответственность не только за незаконное распространение персональных данных, но и за приобретение таковых. Об этом сообщил в четверг глава ведомства Александр Жаров на конференции "Защита персональных данных".

"Готовим пакет предложений, направленных на регламентацию внутреннего контроля за обработкой персональных данных и установлением административной ответственности не только за распространение персональных данных, полученных незаконным путем, но и за их приобретение и последующее использование таких данных <...> Мы надеемся, что Минкомсвязь России, Федеральное собрание поддержат эти инициативы", - сказал он.