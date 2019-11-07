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ФСБ сообщила о 2 тыс. жен и детей боевиков из России, прошедших горячие точки

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, гуманитарные коридоры, по которым возвращаются жены, вдовы и дети боевиков, стали одним из каналов заброски диверсионно-террористических групп

ТАШКЕНТ, 7 ноября. /ТАСС/. Не менее двух тысяч жен и детей боевиков, являющихся гражданами России, прошли через горячие точки на Ближнем Востоке. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на 47-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества (СОРБ) в Ташкенте.

По его словам, гуманитарные коридоры, по которым из зон вооруженных конфликтов в страны исхода возвращаются жены, вдовы и дети боевиков, стали одним из каналов заброски диверсионно-террористических групп. "Такие "возвращенцы" нередко выступают носителями религиозно-экстремистской идеологии и рассматриваются главарями международных террористических организаций (МТО) пропагандистов в качестве террористов-смертников, пропагандистов и вербовщиков, связников подпольной террористической сети", - предупредил коллег директор ФСБ.

"На данный момент женщин и детей, являющихся родственниками боевиков только из числа граждан России, находящихся на Ближнем Востоке или убывших оттуда, и в отношении которых располагаем установочными данными, насчитывается порядка 2 тыс.", - сказал Бортников.

Боевики, как пояснил Бортников, в случаях транзита в страны СНГ, в основном следуют по каналам нелегальной миграции, организуемым при участии транснациональных преступных сообществ и коррумпированных чиновников на местах. "В странах оседания они получают поддержку этнических организованных преступных групп, контролирующих наркотрафик и контрабанду оружия, формируют подпольные ячейки, вербуют сторонников и пособников главным образом в социально незащищенных, неустроенных либо маргинальных слоях общества. Имею в виду трудовых мигрантов, иностранных студентов, а также лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы", - сказал глава ФСБ.

Теги
Бортников, Александр ВасильевичРоссия
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