Глава ФСБ считает членов закрытых групп в мессенджерах "кандидатами в террористы-одиночки"

ТАШКЕНТ, 7 ноября. /ТАСС/. Директор ФСБ России Александр Бортников считает участников закрытых сообществ в интернете "прямыми кандидатами в террористы-одиночки". Об этом он заявил на 47-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств СНГ в Ташкенте.

"С использованием средств шифрованной интернет-коммуникации, джихадисты создают закрытые сетевые сообщества, где ведут психологическую обработку неофитов и дистанционно обучают методам ведения террористической деятельности. Участники таких сообществ - прямые кандидаты в террористы-одиночки", - сказал Бортников.

Он отметил, что молодежь является особой группой риска, подверженной влиянию экстремистских идеологий. "Ее обработка ведется в ходе проповедей и лекции радикального духовенства, читаемых в культовых учреждениях, в основном действующих неофициально, или распространяемых в глобальной сети, в том числе через открытые онлайн-платформы (видеохостинги, интернет-радио, магазины приложений для мобильных устройств - прим. ТАСС)", - пояснил директор ФСБ.