Протестующие в Риге медики принесли к стенам Сейма гроб

РИГА, 7 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. медицинских работников со всей Латвии приняли участие в акции протеста против недостаточного финансирования отрасли и перегрузки на работе. Как сообщает корреспондннт ТАСС с места событий, акция прошла в четверг возле здания Сейма (парламент) Латвии в Риге.

Первые участники собрания-пикета стали собираться у здания парламента рано утром. В руках они держали плакаты с надписями "Заботит ли политиков здоровье?", "Молодым медикам быть", "Правительство, любите врачей, потому что не будете вечно здоровы", "Усталые медики могут быть вредны для вашего здоровья" и другие. Собравшиеся принесли к стенам Сейма гроб с надписью "Политика", который под траурную музыку донесли до входа в парламент, и скандировали "Время меняться!", а также "Распустить Сейм!". Депутаты законодательного органа не без труда протискивались на работу сквозь толпу.

Решение провести протест ранее на совместном совещании приняли Латвийское общество врачей, Латвийская ассоциация сельских семейных врачей, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода, Латвийская ассоциация молодых врачей, Латвийская ассоциация медсестер, а также Латвийская ассоциация семейных врачей. В ходе переклички участников митинга оказалось, что в акции приняли участие медицинские работники из Валмиеры, Даугавпилса, Добеле, Елгавы, Икшкеле, Кулдиги, Лиепаи, Лимбажи, Огре, Резекне, Риги, Смилтене, Талси и Тукумса.

Причины протеста

Ранее председатель правления Латвийской ассоциации молодых врачей Карлис Раценис заявил, что латвийские медики проведут 7 ноября собрание-пикет возле здания Сейма (парламент), протестуя против недостаточного финансирования отрасли и перегрузки на работе, для чего на один день отменят все приемы и консультации больных.

Как сказал Раценис, в запланированной акции приглашены принять участие все врачи, кроме тех, что работают в неотложной медицинской помощи. Для участия в пикете медицинский работник должен взять однодневный отпуск за свой счет, отменив таким образом все запланированные на этот день обследования и консультации. Акцию поддержали крупнейшие больницы Риги и регионов, добавил Раценис.

Если парламент Латвии не прислушается к участникам протеста, с 8 по 14 ноября по всей стране будет организована новая акция протеста "Приспусти флаг, зажги свечу". Если же Сейм в ходе запланированного на 14 ноября голосования примет бюджет в его нынешнем виде, не увеличив затраты на здравоохранение, председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис пообещал начать сбор подписей за роспуск парламента.

Ранее Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода напомнил, что, согласно закону о финансировании здравоохранения, уже в 2020 году государственное финансирование медицины должно достичь 4% от внутреннего валового продукта (ВВП), тогда как в соответствии с бюджетными рамками на 2020-2022 годы в 2022 г. расходы на медицину должны составить лишь 1,2 млрд евро или 3,3% ВВП.