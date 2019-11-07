Кабмин внес в Госдуму соглашение с Таджикистаном о наборе на временную работу в РФ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство в четверг внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с правительством Таджикистана об организованном наборе граждан этой республики на временную работу в России. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Соглашение было подписано 17 апреля 2019 года в Москве. Согласно пояснительным материалам, оно "предусматривает возможность комплексной подготовки гражданина Республики Таджикистан в стране его проживания для осуществления им временной трудовой деятельности" в России.

В частности, на уполномоченные органы власти Таджикистана возлагаются обязанности по информированию своих граждан о возможности трудоустройства в РФ в порядке организованного набора, по подбору кандидатов на трудоустройство, имеющих требуемую квалификацию и опыт работы, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кандидатов на трудоустройство в соответствии с потребностью работодателя. Помимо этого, в рамках соглашения власти Таджикистана должны будут проверять кандидатов на предмет их нахождения в международном или межгосударственном розыске, а также наличие у них непогашенной или неснятой судимости.

"Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить защиту прав граждан Республики Таджикистан, желающих осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, будет способствовать адресному трудоустройству граждан Республики Таджикистан, обладающих знаниями, навыками и квалификациями, требуемыми работодателям, в Российской Федерации", - отмечают разработчики.