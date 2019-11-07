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Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В четверг на Красной площади прошел парад, посвященный годовщине военного парада 1941 года
Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин (слева)
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в день 78-й годовщины военного парада на Красной площади.

На церемонии присутствовали ветераны-участники исторического парада 1941 года и Парада Победы 1945 года, представители общественных и религиозных объединений, военнослужащие Московского гарнизона, члены делегации правительства Москвы и Мосгордумы. Они возложили венки из алых и белых гвоздик к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память погибших воинов минутой молчания.

В четверг на Красной площади прошел торжественный парад, посвященный годовщине военного парада 1941 года. Торжественный марш призван напомнить россиянам о героических моментах истории страны, о храбрости и стойкости защитников столицы, которые сразу после окончания парада отправились на фронт.

Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь воинов, погибших в боях при защите своей страны. К Могиле Неизвестного Солдата в Москве возлагают венки и цветы в память о погибших за Россию на полях сражений, а также отдают дань памяти героям руководители делегаций иностранных государств во время визитов в РФ.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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