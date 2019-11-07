Пострадавшие от паводка в Иркутской области получили около 90% сертификатов на жилье

ИРКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Сертификаты на приобретения жилья получили более 6 тыс. пострадавших в результате летних паводков жителей Иркутской области, что составляет около 90% от общего числа заявок. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"Жители подтопленных населенных пунктов получили 6423 сертификата, из которых уже оплачен 3061 сертификат на общую сумму из средств федерального и областного бюджетов 8,99 млрд рублей", - цитирует пресс-служба министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

По его словам, всего на выдачу сертификатов от пострадавших принято почти 6,9 тыс. заявлений. Прием заявлений продолжается во всех социальных учреждениях региона.

Ранее глава Иркутской области Сергей Левченко сообщал, что половина тех людей, которые потеряли жилье, хотят остаться в своих населенных пунктах, 37% планируют переехать в другие населенные пункты области, небольшой процент планирует переезд в другие регионы.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую волну в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.