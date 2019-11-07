Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опрос: около 41% россиян назвали уровень дохода главным фактором при выборе профессии

Перспективы карьерного роста влияют на выбор профессии 27% опрошенных
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Уровень дохода является определяющим фактором при выборе профессии для порядка 41% россиян. На решение о выборе будущей профессии трети россиян (32%) повлияли члены семьи, следует из данных опроса сервиса по поиску работы Работа.ру.

На эту тему
Соцсети вместо резюме. Что ищут работодатели в аккаунтах соискателей

"Больше всего респондентов (41%) отметили, что на их выбор профессии повлиял уровень доходов. На втором месте оказалось влияние членов семьи - его отметили 32% опрошенных", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте компании в четверг.

Отмечается, что перспективы карьерного роста влияют на выбор профессии 27% опрошенных, друзья - 16% опрошенных. Порядка 7% респондентов считаются с мнением преподавателей при выборе карьерного пути, 6% - с рейтингами вузов и профессий, 4% ориентируются на известных людей.

Каждый пятый (20%) россиянин готов начать работать по профессии одного из членов своей семьи. Из них 16% работают в сфере строительства и недвижимости, 11% - в сфере транспорта, каждый десятый - в образовании, 9% - в медицине, 6% - в сфере финансов.

Опрос проводился в октябре 2019 года среди 7 тыс. респондентов старше 18 лет по всей территории России.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Глава Ростовской области предложил ввести земельные сертификаты для многодетных семей
Сертификаты будут предоставляться жителям муниципалитетов, где существует дефицит земельных участков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС