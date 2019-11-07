Опрос: около 41% россиян назвали уровень дохода главным фактором при выборе профессии

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Уровень дохода является определяющим фактором при выборе профессии для порядка 41% россиян. На решение о выборе будущей профессии трети россиян (32%) повлияли члены семьи, следует из данных опроса сервиса по поиску работы Работа.ру.

"Больше всего респондентов (41%) отметили, что на их выбор профессии повлиял уровень доходов. На втором месте оказалось влияние членов семьи - его отметили 32% опрошенных", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте компании в четверг.

Отмечается, что перспективы карьерного роста влияют на выбор профессии 27% опрошенных, друзья - 16% опрошенных. Порядка 7% респондентов считаются с мнением преподавателей при выборе карьерного пути, 6% - с рейтингами вузов и профессий, 4% ориентируются на известных людей.

Каждый пятый (20%) россиянин готов начать работать по профессии одного из членов своей семьи. Из них 16% работают в сфере строительства и недвижимости, 11% - в сфере транспорта, каждый десятый - в образовании, 9% - в медицине, 6% - в сфере финансов.

Опрос проводился в октябре 2019 года среди 7 тыс. респондентов старше 18 лет по всей территории России.