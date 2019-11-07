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Обвинения Deutsche Welle в нарушении законов РФ

Захарова назвала враньем заявления Deutsche Welle о том, что встречи с МИД РФ не было

Официальный представитель МИД России привела данные о месте, времени и участниках беседы

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью утверждения германской общественной медиакомпании Deutsche Welle (DW) о том, что представитель ее московского офиса не встречался с руководителем пресс-центра российского дипведомства. В опубликованной в четверг записи на своей странице в Facebook она также раскрыла обстоятельства и дату проведения той беседы.

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"Ровно месяц назад, 7 октября 2019 года, в здании МИД России (корпус 1) на Смоленской-Сенной прошла встреча заместителя директора департамента информации и печати Александра Михайловича Бикантова с шеф-корреспондентом московского корпункта DW Юрием Юрьевичем Решето", - написала Захарова.

Она уточнила, что на встрече также присутствовал начальник отдела иностранных корреспондентов департамента и сотрудница этого же отдела. "Начало встречи 16:00. Кабинет 129. Подавали чай и кофе. Спросите, были ли печеньки? А как же. Мы угощали", - добавила дипломат.

"Как в DW могут настолько беззастенчиво врать? Так привыкли, я думаю", - заметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ привела в своей записи высказывание пресс-секретаря DW Кристофа Юмпельта, который заявил, что такой встречи не было и что у DW "нет причины извиняться за объективную журналистскую работу своих корреспондентов и редакторов". "Нет, DW не надо извиняться. Им надо самораспуститься после этого. Позорище несусветное", - подчеркнула она.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о факте встречи представителей DW и российского внешнеполитического ведомства, на которой германский телеканал признал, что действовал некорректно при освещении летних несанкционированных протестов в Москве. Позже представитель DW пытался опровергнуть заявление министра. В ответ Захарова заявила, что встреча руководителя пресс-центра МИД РФ с представителем московского офиса DW, о которой ранее говорил Лавров, задокументирована. "Я знала, что это будет сюрприз для DW, но мы готовы", - сказала она.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаОбвинения Deutsche Welle в нарушении законов РФ
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