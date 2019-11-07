Станцию метро Петербурга "Новокрестовская" предложили переименовать в "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" предложил властям Санкт-Петербурга переименовать станцию городского метрополитена "Новокрестовская" в "Зенит", сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

"Предложение о переименовании станции метро "Новокрестовская" в "Зенит" поступило в адрес городского правительства от одноименного футбольного клуба. Вопрос находится в проработке, однако комитет по транспорту не видит препятствий для смены названия станции", - отметила представитель комитета.

Для реализации идеи потребуется перепечатать схему метрополитена в подземке, подчеркнула собеседница агентства. Также на сайте правительства Санкт-Петербурга опубликован опрос, в котором горожан просят оценить целесообразность переименования станции.

Стадион на Крестовском острове, построенный в 2017 году, назывался "Зенит Арена", позднее был переименован в "Санкт-Петербург" на время матчей Кубка конфедераций - 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. В конце 2018 года он получил название "Газпром Арена". Его вместимость составляет 67,8 тыс. человек.