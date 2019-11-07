ДОСААФ начнет готовить летчиков с 12 лет на специальных "школьных" планерах

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Экспериментальная программа первоначальной летной подготовки планеристов с 12-летнего возраста на специальных "школьных" планерах будет запущена ДОСААФ России в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента авиации ДОСААФ России Андрей Шумский.

"Программа предусматривает первоначальную летную подготовку планеристов с 12-летнего возраста на специальных легких (так называемых школьных) планерах начального класса моделей Бро-11М и Лак-16. Ранее российское законодательство разрешало обучение планеризму подростков с 14-летнего возраста", - сказал Шумский.

По его словам, программа в качестве эксперимента "будет запущена в 2020 году на базе одного из аэроклубов ДОСААФ России."

Шумский отметил, что это позволит молодым людям, желающим связать свою жизнь с авиацией, как можно раньше набрать необходимый объем летного опыта, чтобы в дальнейшем уже продолжить обучение в летных училищах гражданского и военного профиля.

Собеседник подчеркнул, что для первоначальной летной подготовки ДОСААФ имеет соответствующую учебно-материальную базу, подготовленный летный инструкторский состав, исправную авиатехнику и необходимый опыт работы.

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) было образовано в 1951 году как военно-патриотическая организация. После распада Советского Союза его переименовали в Российскую оборонную спортивно-техническую организацию, однако затем историческое название было восстановлено.