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Глава Ростовской области предложил ввести земельные сертификаты для многодетных семей

Сертификаты будут предоставляться жителям муниципалитетов, где существует дефицит земельных участков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил депутатам региона рассмотреть проект областного закона, по которому многодетные семьи смогут получать земельный сертификат. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Василий Голубев внес на рассмотрение в Законодательное собрание проект областного закона "О земельных сертификатах в целях улучшения жилищных условий". Действие сертификата будет распространяться на покупку или строительство жилых помещений взамен предоставления в собственность бесплатного земельного участка", - говорится в сообщении.

Сертификаты будут предоставляться жителям муниципалитетов, где существует дефицит земельных участков. Его можно будет использовать для покупки жилья на первичном и вторичном рынке, строительства дома, внесения паевого взноса в жилищный кооператив, погашения жилищного кредита или займа.

"Предлагается установить срок вступления в силу областного закона "О земельных сертификатах в целях улучшения жилищных условий" с 1 января 2020 года", - уточнили в пресс-службе.

Региональная мера поддержки по предоставлению земельных участков многодетным семьям в Ростовской области действует с 2011 года. По данным пресс-службы регионального правительства, за это время участки получили более 19 тыс. семей, в очереди остаются еще около 11 тыс., больше половины из них проживают в городах, испытывающих дефицит свободной земли. 

Теги
РоссияРостовская область
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