Путин считает приоритетом поддержку молодых семей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VII Форума программы "Святость материнства". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Считаю тему нынешнего форума - "Семья в жизни молодого поколения: проблемы, практики и перспективы" - актуальной и в полной мере созвучной той политике, которую мы последовательно проводим в нашей стране. Ведь семья - это основа основ, - отметил Путин. - Именно дома, в семейной атмосфере закладываются основы мировоззрения человека, его личные качества и духовно-нравственные идеалы".

Важным, по мнению российского лидера, является воспитание подрастающего поколения в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи, заботы о ближних, детях и родителях, а также создание условий для профессиональной и творческой самореализации молодых людей. "И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание развитию здравоохранения, поддержке рождаемости и молодых семей, материнства и детства", - добавил глава государства.

Путин убежден, что насыщенная программа форума и участие в его дискуссиях позволят участникам всесторонне обсудить существующие тенденции, а также поделиться опытом, идеями и практиками.

VII Форум программы "Святость материнства" проходит 7 ноября в Белграде. Его организатором выступает Фонд Андрея Первозванного.