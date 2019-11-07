Посол России в Австрии сообщил о росте интереса к изучению русского языка

ВЕНА, 7 ноября. /ТАСС/. Интерес к изучению русского языка в Австрии растет, его учат более 7,5 тыс. человек в средних школах и около 4 тыс. человек в высших учебных заведениях. Об этом сообщил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский в послании участникам III Венского форума преподавателей-русистов европейских стран.

Как указал российский дипломат, на сегодняшний день с особой ответственностью нужно относиться к сбережению, развитию и распространению русского языка, потому что в современных условиях приходится сталкиваться с попытками искусственно сократить его пространство в некоторых странах, в том числе европейских, где русофобия возводится в ранг официальной государственной политики.

"Для нас отрадно, что интерес в Австрии к русскому языку отнюдь не ослабевает. Его изучают более 7,5 тысячи человек в государственных и частных средних школах, средних профессиональных учебных заведениях и около 4 тысяч - в высших учебных заведениях. С 2015 года в австрийских школах можно сдать единый государственный экзамен по русскому языку, в 2018 году эту высокую планку успешно преодолели более 80 учащихся гимназий и колледжей", - сообщил Любинский.

По его словам, хороший прецедент может вырасти в поступательную тенденцию. "А устойчивое развитие российско-австрийских отношений, их экономической и гуманитарной составляющей, научных, образовательных и молодежных обменов в целом этому существенно способствуют", - подчеркнул посол. Кроме того, в Австрии ежегодно проводятся языковые олимпиады, в 2018 году в них приняли участие более 250 учащихся. В июне 2018 года впервые проведена Всеавстрийская олимпиада по русскому языку для детей-билингвов (участвовало 58 школьников от 8 до 16 лет).

Центры изучения русского языка

Любинский рассказал, что русский язык представлен в Институтах славистики шести австрийских университетов, трех Институтах переводчиков и Институте славянских языков Венского экономического университета, экономических и педагогических институтах. Планируется развивать позитивную динамику и потенциал совместных усилий в сфере изучения русского языка в расчете на ощутимую отдачу всерьез и надолго.

"Активно работают языковые курсы при Российском центре науки и культуры в Вене, венском отделении ООН, Палате экономики Австрии, Дипломатической академии, Образовательном центре австрийских профсоюзов, в частных языковых школах. Успешно действуют более 25 школ русского языка выходного дня при объединениях соотечественников, Свято-Николаевском кафедральном соборе Вены и при Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Зальцбурге", - отметил посол.

Будущие проекты

Посольство и Российский центр науки и культуры в Вене уделяют большое внимание тематике сохранения и популяризации русского языка, указал посол.

"Применительно к Австрии занимаемся этим важнейшим направлением в том числе в привязке к проводимым российско-австрийским перекрестным или тематическим годам, включая текущий Год молодежных обменов, - рассказал Любинский. - В рамках предстоящего следующего Года литературы и театра 2020-2021 планируется участие России и Австрии в таких крупных мероприятиях как, в частности, Венская книжная ярмарка и в Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction в Москве в качестве стран-партнеров".

Кроме того, намечено проведение в различных городах Австрии "Недели русской книги". Уже в декабре этого года совместно с Федеральным союзом немецких обществ "Запад-Восток" планируется запустить проект "РуссоМобиль", на протяжении почти 20 лет успешно зарекомендовавший себя в Германии.

Посол также подчеркнул, что в этих же целях будет активно задействована площадка российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог". В рамках его гуманитарной "корзины" и под его эгидой предполагается реализовать целую серию издательских проектов, нацеленных на повышение интереса к изучению языка страны-партнера.