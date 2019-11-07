В Австрии задержали экс-чиновника Минкультуры России за отмывание денег

МАДРИД, 7 ноября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании провела операцию против отмывания средств, в ходе которой были задержаны четыре человека, в том числе трое граждан России. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе стражей порядка.

По их информации, в Вене удалось задержать "бывшее высокое должностное лицо Министерства культуры Российской Федерации". Кроме того, в Испании были арестованы его бывшая супруга и сын - оба граждане России. Отмечается, что "задержание ключевого подозреваемого" было произведено в Австрии при сотрудничестве национальной полиции Испании и австрийской полиции "в исполнение европейского ордера на арест", выданного судом в Марбелье.

"Также был арестовал испанский адвокат, который работал в Марбелье, - уточнили стражи порядка. - Все они [были задержаны] как предполагаемые авторы преступления отмывания средств при покупке дорогостоящей недвижимости в Марбелье, за которую было заплачено €4 млн из денег, которые, как предполагается, были получены в результате налоговых преступлений и коррупции, совершенных в России".

"Следователи национальной полиции поддерживали тесные отношения сотрудничества с полицейскими властями Австрии и Российской Федерации для полного прояснения обстоятельств", - добавили испанские стражи порядка.