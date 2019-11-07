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Кремль не следит за претензиями правоохранительных и надзорных органов к "Мемориалу"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это невозможно в масштабах страны

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Кремль не следит за претензиями правоохранительных и надзорных структур к центру "Мемориал". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы не можем обращать внимание на взаимоотношения тех или иных общественных организаций с правоохранительными органами, в масштабах всей страны это просто невозможно", - отметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос об отношении президента РФ Владимира Путина к работе по изучению трагедий жертв политических репрессий, которой занимается в том числе "Мемориал", Песков напомнил, что Путин посещал мемориальные места массовой казни людей. "Он неоднократно выступал на этот счет и давал свою однозначную оценку политическим репрессиям, поэтому, конечно, он это [такого рода поисковую работу] всячески поддерживает", - добавил пресс-секретарь.

В четверг стало известно, что Роскомнадзор составил четыре протокола в отношении правозащитного центра "Мемориал" за нарушение закона об НКО - "иностранных агентах". Кроме того, Тверской суд Москвы оштрафовал центр на 300 тыс. рублей за то, что на странице ингушского представительства "Мемориала" в Facebook отсутствовала маркировка "иностранного агента". 22 октября Тверской суд вынес аналогичное решение в отношении общества "Мемориал". Организацию и ее председателя правления Яна Рачинского оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за отсутствия на видеопортале Youtube ингушского отделения маркировки "иноагента".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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