"Зенит" готов профинансировать переименование станции метро Петербурга "Новокрестовская"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" готов покрыть расходы на переименование станции Санкт-Петербургского метрополитена "Новокрестовская" в "Зенит", следует из письма футбольного клуба, направленного в адрес губернатора города Александра Беглова в сентябре (есть в распоряжении ТАСС).

"Просим вас оказать содействие и поддержку инициативе по переименованию станции метро "Новокрестовская" в станцию метро "Зенит". В случае принятия Топонимической комиссией Санкт-Петербурга положительного решения по вопросу переименования АО ФК "Зенит" готово осуществить финансирование работ по внесению изменений в существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименований станций метро", - говорится в письме.

Вопрос переименования станции рассмотрит Топонимическая комиссия Петербурга, когда в ее адрес поступит соответствующее обращение, рассказал агентству член комиссии Алексей Ерофеев. Он предположил, что это произойдет после завершения опроса, добавив, что в Петербурге существует традиция географической привязки названий станций метро к расположенным рядом объектам. В этой связи он считает, что было бы целесообразно рассмотреть вопрос переименования стадиона. "Было много пожеланий горожан назвать стадион "Зенит" или "Крестовский", но поскольку он носит название "Газпром Арена", считаю, называть станцию "Зенит" нецелесообразно. Если ставится вопрос о переименовании станции, то изначально стадион должен был бы поменять название", - сказал он.

Обращение от футбольного клуба с предложением переименовать станцию поступило в городское правительство в сентябре 2019 года, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по культуре. Запрос с оценкой предложения направлен в комитет по физической культуре и спорту, комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, комитета по транспорту, ГУП "Петербургский метрополитен" и администрацию Петроградского района города.

Стадион на Крестовском острове, построенный в 2017 году, назывался "Зенит Арена", позднее был переименован в "Санкт-Петербург" на время матчей Кубка конфедераций - 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. В конце 2018 года он получил название "Газпром Арена". Его вместимость - 67,8 тыс. человек.