Правительство Эстонии намерено перевести все образование на эстонский

ТАЛЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Правящая коалиция в Эстонии взяла курс на перевод всего образования в стране на государственный эстонский язык. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции глава правительства Юри Ратас.

"Нынешняя коалиция взяла курс на отказ от громких заголовков и выступает за занятие реальным содержанием [языковой реформы в образовании]", - сказал он.

В частности, сказал он, коалиция ранее увеличила объем средств, направленных на обучение на эстонском языке в русскоязычных детских садах и школах.

"Образовательная система в Эстонии будет эстоноязычной, - добавил министр культуры Тынис Лукас. - Обратного пути нет".

Накануне президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила свое разочарование тем, что правительственная коалиция до сих пор не перевела всю систему образования в стране на эстонский язык.

В разных регионах Эстонии в настоящее время действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах Эстонии обучаются свыше 20% всех школьников страны. Преподавание в них идет по системе "60/40", в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.