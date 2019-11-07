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Кремль не будет заниматься проверкой слов Кадырова, которые приводит Би-би-си

Русская служба Би-би-си ранее сообщила, что глава Чечни на совещании с правительством республики призвал наказывать людей за оскорбление чести в интернете

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Кремль не считает сообщение Би-би-си о высказываниях главы Чечни Рамзана Кадырова поводом для проведения проверки. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Репортаж о совещании главы Чечни с правительством республики по вопросам развития малого и среднего предпринимательства был опубликован ЧТРК "Грозный" 5 ноября, выступления были даны без перевода с чеченского языка на русский. Позднее Русская служба Би-би-си сообщила, что, согласно переводу слов Кадырова, глава республики, в частности, призвал наказывать людей за оскорбление чести в интернете.

"Я не читал оригиналов стенограмм этого заседания правительства [Чечни], не читал распечаток оригиналов заявлений Кадырова. Публикации Би-би-си, при всем уважении к этой корпорации, считать за первоисточник в этой истории не могу и не буду", - сказал журналистам Песков. Отвечая на вопрос, будут ли проверяться эти заявления Кадырова, представитель Кремля сказал: "Нет, не будут".

"Что касается заявлений, то в любом субъекте РФ действуют правоохранительные органы, которые на основании действующего законодательства применяют или не применяют те или иные статьи закона для пресечения противоправных действий. Мне неизвестно о том, что какие-то противоправные действия имели место", - сказал Песков. Он добавил, отвечая на уточняющий вопрос, что никого ни к чему не призывает, а лишь констатирует факт.

На вопрос о том, действуют ли в Чечне в целом особые правовые условия, Песков ответил отрицательно, подчеркнув, что это субъект Российской Федерации "со всеми вытекающими юридическими и иными последствиями с точи зрения режима применения законодательства".

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Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЧечня
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