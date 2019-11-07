Госдума вводит единые стандарты оказания государственных и муниципальных услуг

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об унификации порядка, условий и результатов предоставления государственных и муниципальных услуг.

"Стандарты государственных и муниципальных услуг будут утверждаться на федеральном уровне и станут едиными для всей страны, независимо от региона и муниципалитета", - заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Первые единые стандарты планируется ввести в сфере градостроительства, - отметил он. - Это упростит контроль за качеством услуг и ускорит сами процедуры". "В случае принятия закона с 1 января 2020 года срок выдачи разрешения на строительство сократится с 7 до 5 рабочих дней, а градостроительного плана земельного участка - с 20 до 14 рабочих дней", - уточнил председатель Госдумы.

По его словам, введение единых стандартов "позволит убрать лишние административные барьеры для застройщиков, а значит - реализовать новые инвестиционные проекты" и развивать российскую экономику.