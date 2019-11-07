В Стокгольме открылась выставка, на которой представлены украшения в форме лекарств

СТОКГОЛЬМ, 7 ноября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. В Музее Нобелевской премии в Стокгольме открылась необычная выставка, на которой представлены украшения, имеющие форму лекарственных препаратов. Она проводится под эгидой организации "Врачи без границ", а экспонаты изготовлены выпускниками Колледжа дизайна Бекманс в Стокгольме.

Главная идея выставки - привлечь внимание общественности к проблеме дороговизны лекарств, из-за которой миллионы людей лишены доступа к жизненно важным препаратам.

20 лет назад организация "Врачи без границ" была удостоена Нобелевской премии мира за ее гуманитарную деятельность. Часть полученных с наградой денежных средств она потратила на "Кампанию за доступ [к лекарствам]", проходящую под лозунгом "Лекарства не должны быть роскошью". С тех пор "Врачи без границ" активно работают на этом направлении, с тем чтобы обеспечить доступ к лекарственным препаратам, вакцинам и средствам диагностики как можно более широким слоям населения планеты.

"В связи с этой годовщиной мы хотели найти креативный способ показать, как высокие цены на лекарства по-прежнему лишают миллионы людей доступа к лечению, которое изменяет жизнь. Поэтому мы поручили дизайнерам - объединению "Выпускники Бекманс" - визуально изобразить эту недоступность", - рассказала корреспонденту ТАСС представитель шведского отделения "Врачей без границ" Санна Густафссон.

"С помощью этой инсталляции мы хотим расширить представление общества о том, насколько несправедливой является ориентированный на прибыль рынок лекарств. Препараты для лечения незначительных расстройств в богатой части мира получают предпочтение перед жизненно важными лекарствами от болезней, поражающих в основном бедных", - отмечает она. По словам представителя организации, "Кампания за доступ" добилась хороших результатов, а в настоящее время ее основное внимание сосредоточено на доступности лекарств от туберкулеза: около 90% пациентов с этим диагнозом не получают необходимых им медицинских препаратов.

В экспозиции - два ожерелья, три пары сережек, заколка и кольца. Все они изготовлены из олова в виде таблеток разной формы. "Дизайнеры сделали их специально для нас, они работали бесплатно", - пояснила Густафссон.

"Благодаря этому сотрудничеству мы начали задумываться над тем, какова была доступность лекарств здесь, где мы родились и выросли, в Швеции, на протяжении нашей жизни. Лекарства и аптеки были везде, это воспринималось как само собой разумеющееся. Именно поэтому мы и решили, что экспозиция должна отражать это так, чтобы это было понятно как нам, так и нашему непосредственному окружению", - говорит один из дизайнеров, Курош Хекматара.

По словам директора Музея Нобелевской премии Эрики Ланнер, открывшаяся экспозиция тематически связана с другой выставкой, рассказывающей о том, как наука, литература и борьба за мир меняют и улучшают жизнь людей на всей планете.