Песков: власти России готовы содействовать передаче Франции останков генерала Гюдена

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в курсе истории с обнаружением под Смоленском останков ближайшего друга Наполеона - генерала Жана Этьена Гюдена, Россия готова содействовать передачи их для захоронения во Францию. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, об этой истории хорошо известно, действительно, наши и французские археологи здорово поработали - и документы изучили, и провели совместные раскопки. Президенту Путину тоже известно об этой истории", - сказал представитель Кремля. "В случае, если французская сторона обозначит свои намерения, свою заинтересованность на этот счет, то, конечно, мы будем готовы оказать всяческое содействие", - ответил Песков на вопрос, могут ли останки Гюдена быть переданы Франции.

ДНК-экспертиза, проведенная французской стороной, подтвердила, что останки, обнаруженные во время раскопок под Смоленском, принадлежат Гюдену. Для проведения анализа был вскрыт склеп, где покоится ближайший родственник французского генерала. Параллельно ДНК из останков удалось выделить специалистам Криминалистического центра Следственного комитета РФ.

В четверг президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский сообщил ТАСС, что останки генерала могут быть перезахоронены в Доме Инвалидов или у Елисейского дворца в Париже. В июле 2019 года прямой потомок Гюдена Альберик д'Орлеан сообщил, что обратился к французским властям с просьбой о перезахоронении праха в Доме Инвалидов в Париже, где, помимо музеев, находится некрополь военных, гробница Наполеона.

Сезар Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер родился 13 февраля 1768 года, учился в Бриеннской военной школе (Франция) вместе с Наполеоном Бонапартом. Во время русской кампании 1812 года участвовал в Смоленском сражении, во время боя при Валутиной горе выстрелом, сделанном из русского орудия, ему оторвало обе ноги. Гюдена эвакуировали в Смоленск, где он вскоре умер, место захоронения считалось утраченным.

Археологическая экспедиция в Смоленске проходит с мая 2019 года под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Организаторами экспедиции выступили Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и Российское военно-историческое общество.